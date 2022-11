Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Versuchter Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend betraten zwei unbekannte Täter um 20.30 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Leveringhäuser Straße. Während ein Täter im Türrahmen der Eingangstür zum Verkaufsraum zur Sicherung des Fluchtwegs stehenblieb, forderte der andere Täter unter Vorhalt einer Machete Geld vom 37-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle. Der Waltroper händigte dem Unbekannten jedoch kein Geld aus. Daraufhin verließen die Männer den Verkaufsraum und flüchteten über einen Zaun, der das Tankstellengelände umgibt. Die Polizei konnte niemanden mehr in Tatortnähe antreffen.

Täterbeschreibungen:

1. Täter:

ca. 1,85 m groß, 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Steppjacke mit Kapuze, schwarze Sportschuhe, blaue Jeans, schwarze Handschuhe, schwarze Maske (komplett über das Gesicht gezogen), sprach aktzentfrei Deutsch

2. Täter:

ca. 1,75 m groß, 20-25 Jahre alt, normale Statur, braune Jacke, schwarze Jogginghose mit weißem Streifen außen am Unterschenkel, weiße Schuhe, weiße Skimaske (komplett über das Gesicht gezogen)

Hinweise zum Vorfall oder den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell