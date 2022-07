POL-BO: Bochum-Langendreer: Einbruch und Vandalismus in leerstehendem Altenheim

Witten (ots) - Schwerer Unfall in Witten: Eine 59-jährige Motorrollerfahrerin aus Witten ist am Samstag, 9. Juli, bei einem Sturz ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr war die Wittenerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Crengeldanzstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Tankstelle an der Einmündung zur Sprockhöveler Straße geriet sie nach derzeitigem Stand in eine ...

