POL-GI: Gießen: Unbegleitetes Kind aufgefallen

Gießen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag, 2. März, ein Mädchen, welches sich offenbar ohne Begleitung zwischen 18.50 Uhr und 20.30 Uhr an der Europastraße befand. Dabei soll es teilweise in einem Straßengraben in der Nähe des Einmündungsbereichs zur B49 gestanden haben sowie auf dem Rad- und Fußgängerweg in Richtung Wald gegangen sein. Das etwa zehn Jahre alte Mädchen hatte mittellange, blonde Haare und trug eine dunkle Jacke. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Mehrere Polizeibeamte suchten intensiv aber bislang vergeblich nach dem Kind, auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat das Kind gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wessen Kind könnte hier gesehen worden sein, auch ohne dass es sich dabei um eine mögliche Notsituation handelte? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555.

