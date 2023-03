Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Aktuell rufen Betrüger an! + Einbruch in Vereinsheim + Diebe auf Autohof + E-Scooter entwendet + Einbruchsversuch + Geschwindigkeitskontrollen + Fahren unter + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Aktuell rufen Betrüger an!

In den vergangenen Stunden riefen in Gießen vermehrt Betrüger an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie berichteten im Telefonat beispielsweise von angeblich festgenommenen Einbrechern, die einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der angerufenen Person bei sich hatten. Die Betrüger versuchen auf diesem Weg, Informationen zu Vermögenswerten der angerufenen Personen zu erhalten. Im weiteren Verlauf dieser Masche bieten die Betrüger an, Vermögenswerte abzuholen und diese "bei der Polizei sicher zu verwahren".

Aufgrund der aktuellen Welle von Anrufen bittet die Polizei um Folgendes:

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über diese Masche! Dabei sollten die Gespräche vor allem mit älteren Personen geführt werden, da diese oft das Ziel der Betrüger sind.

- Geben Sie keine Informationen über Vermögenswerte an Unbekannte weiter, vor allem nicht am Telefon! Sollten Sie telefonische Nachfragen zu Geld, Schmuck, Geheimnummern ihrer Bankkonten oder ähnliches erhalten, legen Sie auf!

- Informieren Sie sofort die Polizei, falls Sie Geld oder Schmuck überwiesen beziehungsweise übergeben haben.

- Beachten Sie, dass die Polizei niemals Wertgegenstände für Sie verwahren würde!

Lich: Einbruch in Vereinsheim

Über ein Fenster verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim eines Gartenvereins in der Straße Oberstadt. Zwischen Samstag, 4. März, 8 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, brachten sie zunächst einen Rollladen heraus und hebelten anschließend ein Fenster auf. Im Vereinsheim hebelten sie noch Türen auf, so dass der Gesamtschaden bei mehreren hundert Euro liegt. Offenbar flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut. Die Kripo in Gießen sucht Zeugen hierzu: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Buseck- Alten-Buseck: Diebe auf Autohof

Vier Kompletträder im Wert von etwa 1.000 Euro und drei Katalysatoren im Wert von jeweils rund 800 Euro montierten Diebe von Fahrzeugen eines Autohofs im Flößerweg ab. Ob dabei auch noch Schäden an den Fahrzeugen entstanden, ist bislang nicht bekannt. Die Sachbearbeiter bitten um Hinweise zu der Tat, die sich in der Nacht auf Samstag, 4. März, zwischen 18 Uhr und 9.30 Uhr ereignete (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Linden- Großen-Linden: E-Scooter entwendet

Am Freitag, 3. März, sägte ein Unbekannter offenbar einen Ast von einem Baum ab, um so an einen daran angeschlossenen E-Scooter zu gelangen. Das schwarze Zweirad im Wert von etwa 100 Euro kam zwischen 5.30 Uhr und 15.15 Uhr in der Jägerschneise abhanden. Zeugen, die den Diebstahl oder das Sägen beobachteten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Linden- Großen-Linden: Einbruchsversuch

In der Brüder-Grimm-Straße scheiterte zwischen Mittwoch, 1. März, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, offenbar der Versuch, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Bewohner stellten Hebelmarken am Fenster fest, ein Einstieg in das Haus gelang jedoch nicht. Der entstandene Schaden liegt im zwei- bis dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Reiskirchen: Geschwindigkeitskontrollen

Mehrere Polizeibeamte führten am Freitag, 3. März, Geschwindigkeitskontrollen in der Grünberger Straße durch. Zwischen 22.15 Uhr und 23.40 Uhr kontrollierten sie 15 Fahrzeuge. Spitzenreiter war ein 21-Jähriger, der bei erlaubten 30km/h einen anderen PKW überholte und dabei auf 75km/h kam. Er muss nun mit einem 400 Euro hohen Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen.

Gießen/ Hungen: Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

Am vergangenen Samstag, 4. März, stellten Polizeibeamte bei mehreren Verkehrskontrollen Ausfallerscheinungen fest, die vermutlich auf den vorausgegangenen Genuss von Alkohol oder Drogen zurückzuführen sind.

In der Eichgärtenallee in Gießen missachtete ein 23-jähriger PKW-Fahrer gegen 1.50 Uhr eine rote Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC.

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 65-Jährigen an, den Beamte gegen 3.10 Uhr in der Hungener Straße in Hungen kontrollierten, weil er mit seinem Roller Schlangenlinien fuhr.

Unterschiedliche Drogen in geringer Menge hatte ein 20-Jähriger bei sich, den die Polizei gegen 7.55 Uhr in der Lahnstraße in Gießen kontrollierte. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Konsum bei dem PKW-Fahrer, was entsprechende Anzeigen nach sich zog.

Einen E-Scooter ohne notwendige Versicherung fuhr ein 42-Jähriger, den Polizisten gegen 14.20 Uhr in der Rodheimer Straße in Gießen kontrollierten. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer war in der Grünberger Straße in Gießen mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs. Bei der Kontrolle gegen 15.30 Uhr ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, zudem hatte der Mann eine geringe Menge Rauchgift bei sich.

Wie immer in solchen Fällen kamen die kontrollierten Fahrer mit zur Polizeistation, dort führte ein Arzt Blutentnahmen durch, bevor die Männer die Polizeistation wieder verlassen durften. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird Aufschluss darüber geben, ob die Personen in der Lage waren, die jeweiligen Fahrzeuge sicher zu führen.

Unfallfluchten:

Gießen: Opel touchiert

Einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Insignia touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 4. März. Zeugen beobachteten gegen 16.45 Uhr dem Unfall in der Gnauthstraße, konnten aber keine Angaben zum Verursacher machen, der seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Am Opel entstand vermutlich ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lollar: In Gegenverkehr gekommen und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer bog am Samstag, 4. März, von der Kirschgartenstraße nach links in die Gießener Straße ab und geriet dabei gegen 16.45 Uhr offenbar in den Gegenverkehr. Der Unbekannte steuerte gegen, kam wieder auf die richtige Spur und fuhr in Richtung Marburger Straße davon. Zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge kollidierten jedoch in der Gießener Straße miteinander, da ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer aus Lollar stark abbremste, um die Kollision mit dem entgegenkommenden Audi zu verhindern. Die hinter dem Suzuki fahrende 19-Jährige aus Lollar fuhr daraufhin mit ihrem Ford auf den Suzuki auf. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge fahrbereit, dennoch entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise zu dem flüchtigen Audi: Wer hat die Geschehnisse beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen des Audi oder zu dessen Fahrer machen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Pannen-PKW auf der A485 - Suche nach Helfern!

Zwischen den Abfahrten Schiffenberger Tal und Bergwerkswald blieb am Freitag, 3. März, gegen 11 Uhr ein Peugeot liegen. Zeugenangaben zufolge halfen ein unbekannter LKW-Fahrer und ein Bundeswehrsoldat dabei, den PKW auf den Standstreifen zu schieben. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte starken Atemalkoholgeruch bei der 58-jährigen Frau im Fahrzeug fest sowie mehrere geöffnete Dosen alkoholischer Getränke. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille, weshalb ein Arzt auf der Polizeistation Blutentnahmen durchführte. Um den defekten PKW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen suchen nun Zeugen: Wem ist das Fahrzeug am Samstag aufgefallen, insbesondere kurz vor dem Liegenbleiben? Zudem werden der LKW-Fahrer und der Bundeswehrsoldat gebeten, sich unter der Telefonnummer 06033 70435010 zu melden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

