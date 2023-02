Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW verliert Ladung - kurzzeitige Sperrung war erforderlich

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr kam es auf der Friesenheimer Insel in der Inselstraße zur kurzzeitigen Vollsperrung der Kammerschleuse in beide Fahrtrichtungen. Hintergrund für die Sperrung war eine größere Menge Rapsschrot die ein LKW aufgrund mangelnder Ladungssicherung in diesem Bereich verloren hatte. Aufgrund der Beschaffenheit des Schrotes, welches teilweise Rapsöl enthielt und der feuchten Umgebungsluft konnte die eingesetzte Kehrmaschine die Straße nicht restlos reinigen. Es musste daher eine Fachfirma mit der rückstandsfreien Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden. An der Kammerschleuse kam es zu keinen Beeinträchtigungen der Mechanik durch das Schrot.

