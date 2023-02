Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen hochwertigen Audi zu entwendet - Zeugen gesucht!

Helmstadt-Bargen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten zwei unbekannte Täter in der Goethestraße einen Audi SQ5 im Wert von 120.000 Euro zu stehlen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 01 Uhr, wie sich die beiden Täter an dem Auto zu schaffen machten und ging offensiv auf die dunkel gekleideten Männer zu. Diese ergriffen unmittelbar darauf die Flucht und rannten unerkannt in Richtung Panoramastraße davon. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

