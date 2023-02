Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verliert beim Abbiegen die Kontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend um 19 Uhr fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der B292 von Aglasterhausen in Richtung Helmstadt-Bargen. Auf Höhe der Weilermühle verlor der Mann beim Einbiegen in die Helmstadter Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere, jedoch keine lebensgefährlichen, Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

