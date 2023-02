Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bus streift Auto und flüchtet - Zeugen gesucht!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:45 Uhr streifte ein blauer Linienbus einen in der Straße "Am Bildstöckel" geparkten Renault und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug entstanden auf der linken Seite ein Streifschaden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

