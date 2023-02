POL-MA: Sinsheim: Fahrzeugkontrolle entlarvt Einbrecher

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch, den 08.02.2023, kam es gegen 18.00Uhr in der Nähe der Bushaltestelle "Forum" am Jellinekplatz zu einem Raubdelikt. Ein 28-Jähriger nahm eine 39-Jährige in den Schwitzkasten und entriss ihr einen Geldbeutel aus ihrer Handtasche. Anschließend flüchtete er und konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung in der Emmertsgrundpassage wieder angetroffen und vorläufig festgenommen werden. ...

