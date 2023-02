Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Raub an der Bushaltestelle "Forum"

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.02.2023, kam es gegen 18.00Uhr in der Nähe der Bushaltestelle "Forum" am Jellinekplatz zu einem Raubdelikt. Ein 28-Jähriger nahm eine 39-Jährige in den Schwitzkasten und entriss ihr einen Geldbeutel aus ihrer Handtasche. Anschließend flüchtete er und konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung in der Emmertsgrundpassage wieder angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann trug bei der Tatausführung einen auffälligen rot/pinken Jogginganzug und eine schwarze Weste. Im Zusammenhang mit dieser Tat sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell