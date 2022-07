Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: jugendlicher Spaß führt zu Großaufgebot der Polizei

Freiburg (ots)

Freiburg-Haslach: Zwei Schüler der Abschlussklasse einer Schule in der Feldbergstraße sorgten am Morgen des 30.06.2022 gegen 11:00 Uhr für ein Großaufgebot an Polizeifahrzeugen im Umfeld der Schule. Die beiden 16 und 18-jährigen Schüler wollten sich einen Spaß erlauben und betraten die Schule mit Sturmhauben vermummt. Eine aufmerksame Passantin bemerkte dies und meldete es der Polizei. Glücklicherweise konnte der Hintergrund schnell geklärt werden. Für die zwei Jugendlichen könnte es ein teurer Spaß gewesen sein, das Polizeipräsidium Freiburg prüft eine Kostenrechnung.

js

