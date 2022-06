POL-EU: Baucontainer aufgebrochen

Schleiden-Olef (ots) - Montagnachmittag (15.45 Uhr) befuhr der 18-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße 265 von Schleiden nach Gemünd. Nach eigenen Angaben änderte er während der Fahrt den Radiosender. Offenbar dadurch fuhr er in einer leichten Linkskurve geradeaus in die angrenzende Böschung. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

