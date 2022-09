POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.09.2022.

Peine (ots) - Treibstoffdiebstahl in Broistedt Aus mindestens 3 LKW ist in über das zurückliegende Wochenende Dieselkraftstoff gestohlen worden. Die Fahrzeuge standen geparkt an der Vechelder Straße in Broistedt. Am Montagmorgen stellten die jeweiligen Fahrer fest, dass der Kraftstoff aus den Tanks abgelassen ...

mehr