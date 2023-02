Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Eschershausen/Kirchbrak (ots)

Am Dienstag, den 07.02.2023, kam es gegen 18 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 84-jährigen Mann aus Bremen. Er befuhr mit seinem Dacia Sandero in Braun die B240 zwischen Eschershausen und Kirchbrak. Am Ortsausgang von Eschershausen in Fahrtrichtung Kirchbrak durchfuhr der Bremer den dortigen Kreisel in entgegengesetzter Richtung. Zu diesem Zeitpunkt soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Kreisel ebenfalls passiert haben. Nur durch eine Gefahrenbremsung des unbekannten Fahrers sei ein Zusammenstoß verhindert worden. Der 84 Jahre alte Mann konnte letztendlich in der polizeilichen Fahndung in Hehlen gestoppt werden. Während der Kontrolle wurden bei dem Bremer erhebliche Mängel seines körperlichen Zustandes festgestellt, sodass der Führerschein sichergestellt worden ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde daraufhin eingeleitet.

Der/Die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer/in oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, mögen sich mit der Polizei Stadtoldendorf unter der 05532-504750 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell