Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer/in zu einem Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag, den 29.01.2023 gegen 04:00 Uhr wurde in der Straße Keukenhof in Hessisch Oldendorf im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Trekkingrad mit schwarzer Fahrradtasche. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen konnten keine Hinweise festgestellt werden, dass das Fahrrad zuvor entwendet worden war. Weitere Ermittlungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse blieben bislang erfolglos.

Der/Die Eigentümer/in des Fahrrades kann sich mit der Polizei Hessisch Oldendorf unter der 05152-698720 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell