Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 23:50 Uhr einen Einbruch in ein Schulgebäude in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam über die Eingangstüre in das Gebäude ein, nachdem sie zuvor einen Bewegungsmelder im Eingangsbereich demontiert hatte. In der Folge machte sie sich an einem Sicherungskasten zu schaffen und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Person soll etwa 170-175 cm groß und schlank gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

