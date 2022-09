Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Stoffverdeck von Cabrio beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 10:15 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem Mazda MX-5 zu schaffen, der in der Hauptstraße in Gerlingen, im Parkhaus des Rathauses, geparkt war. An dem Cabrio, das nach der Einfahrt links auf einem Parkplatz stand, wurde das Stoffverdeck vermutlich mit einem scharfen Gegenstand geöffnet und das Fahrzeuginnere im Anschluss durchsucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, entgegen.

