Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Spritztour unter Alkoholeinfluss endet vermutlich an Straßenbaum - Unfallort gesucht!

Hameln (ots)

Das für Verkehrsdelikte zuständige siebte Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ermittelt gegen einen 29 Jahre alten Mann aus dem Kreis Hildesheim wegen gleich mehrerer Verkehrsdelikte.

Der 29-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht von Freitag (03.02.2023) auf Samstag (04.02.2023), den Pkw eines Bekannten (46 Jahre) unerlaubt, ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol, in Gebrauch genommen zu haben und damit einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und stellte das stark beschädigte Fahrzeug wieder in der Einfahrt des Halters (Galgenberg in Hameln) ab.

Samstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, stellte der Halter die Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite seines schwarzen Skoda Yeti fest. Der 46-Jährige informierte die Polizei. Er gab den Beamten gegenüber an, er habe über Nacht einen Bekannten bei sich in der Wohnung übernachten lassen, welcher stark alkoholisiert gewesen sei. Er vermute, dass dieser ohne seine Erlaubnis die Originalschlüssel seines Pkw an sich genommen habe und mit dem Fahrzeug eine Spritztour gemacht habe.

Der Tatverdächtige konnte zunächst nicht zum Vorfall befragt werden, da er bei Sachverhaltsaufnahme bereits in einem Zug Richtung Hildesheim saß. Der Mann wurde später durch Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim am Bahnhof in Banteln angetroffen. Zu diesem Zeitpunkt stand der 29-Jährige noch deutlich unter Alkoholeinfluss. Zudem wies er augenscheinlich frische, leichte Verletzungen im Gesicht und an seinen Händen auf.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde seine Bekleidung sichergestellt, um seine Täterschaft, möglicherweise anhand von Spuren daran, nachweisen zu können.

Bei der Inaugenscheinnahme des unfallgeschädigten Skoda Yeti wurden folgende Beschädigungen festgestellt: die gesamte rechte Fahrzeugseite ist massiv beschädigt. Die fordere und die hintere Scheibe sind defekt, die Seitenairbags haben ausgelöst. Der hintere Reifen ist defekt, das Fahrzeug steht auf der Felge. An der deformierten Beifahrertür sind Anhaftungen von Baumrinde festzustellen.

Aufgrund von Spuren an der Felge wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug nach dem Zusammenstoß mit einem Straßenbaum, einige Zeit auf der Felge bewegt haben muss, ehe er den Pkw wieder in der Einfahrt abstellte.

Der Unfallort ist bisher unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zu einem Unfallort (z.B. ein frisch beschädigter Straßenbaum) sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln (Tel.: 05151/933-222) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell