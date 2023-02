Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der B 442 mit Vollsperrung und fünf verletzten Personen

Bad Münder (ots)

Am 04.02.2023, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 442, in Höhe des Friederikenstift, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 88-jähriger Autofahrer aus Bad Münder befuhr mit seinem Toyota die B 442 in Richtung Bad Münder, als er in der lang gezogenen Rechtskurve vor dem Friederikenstift, trotz unklarer Verkehrslage, einen vor ihm fahrenden Trecker überholte. Durch seinen Überholvorgang musste ein entgegenkommender 55-jähriger Fahrzeugführer aus Emmerthal mit seinem Seat stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden. Der hinter dem Seat fahrende Peugeot fuhr diesem infolgedessen auf. Der Toyota entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Bad Münder. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem 88-jährigen und forderte ihn auf, zur Unfallstelle zurückzukehren. Der ältere Herr fuhr anschließend zum Unfallort zurück und verantwortete sich als Unfallverursacher. Es wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gegen ihn eingeleitet.

Der 27-jährige Fahrzeugführer des Seat sowie seine 52-jährige Beifahrerin wurden beide leichtverletzt. Der Fahrzeugführer des Peugeot, seine 24-jährige Beifahrerin und das mitfahrende 5-jährige Kind wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des Toyota blieb unverletzt. Den Peugeotfahrer aus Bad Münder erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, da durch sein Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug die zwei Insassen des Seat verletzt worden sind.

Durch den Unfall entstand an dem Seat und dem Peugeot Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Bad Münder war zwecks Hilfeleistung vor Ort eingesetzt. Die B 217 musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurze Zeit vollgesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung der Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell