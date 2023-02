Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Handynutzung verursacht Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Stadtoldendorf,L583 (ots)

Am Dienstag, den 31.01.2023, verunglückte eine 22-jährige Stadtoldendorferin auf der L583 zwischen Lenne und Stadtoldendorf. Die Frau war mit ihrem Honda gegen 17 Uhr Richtung Lenne unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Laut einer Zeugin sei die Frau mit ihrem Fahrzeug kurz in den Gegenverkehr geraten und sei dann beim Zurücklenken ins Rutschen gekommen. Anschließend sei sie von der Fahrbahn abgekommen und habe sich auf dem angrenzenden Acker mehrfach überschlagen. Nach rund 30 Metern kam das Fahrzeug seitlich zum Liegen.

Bei der Befragung zum Unfallhergang gab die 22-jährige an, dass sie durch ihr Handy abgelenkt gewesen sei. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell