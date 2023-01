POL-HM: Armbanduhren aufgefunden - Eigentümer gesucht

Delligsen (ots) - Am Montagabend, den 16.01.23 wurde in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters Aldi an der Carlstraße in Delligsen ein geparkter weißer Pkw beschädigt. Erst später stellte der Eigentümer diverse über die gesamte Beifahrerseite verlaufende Schrammen und Dellen an seinem Pkw Ford Focus fest, die von einem anderen Fahrzeug auf dem Parkplatz verursacht worden sein ...

