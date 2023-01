Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Wer hat Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz beobachten

Delligsen (ots)

Am Montagabend, den 16.01.23 wurde in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters Aldi an der Carlstraße in Delligsen ein geparkter weißer Pkw beschädigt. Erst später stellte der Eigentümer diverse über die gesamte Beifahrerseite verlaufende Schrammen und Dellen an seinem Pkw Ford Focus fest, die von einem anderen Fahrzeug auf dem Parkplatz verursacht worden sein müssen. Inzwischen ist die Polizei mit den Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht befasst - Zeugen, die an dem Abend auf dem Parkplatzgelände das Schadensereignis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delligsen in Verbindung zu setzen (05187/300460).

