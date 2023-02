POL-HM: Brand einer Gartenhütte in Bad Münder

Hameln (ots) - Auf dem Lidl-Parkplatz (Nienstedter Weg) in Hameln hat sich am vergangenen Freitag eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei Hameln hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Tel. 05151/933-222). Zwischen 12.00 Uhr und 12.32 Uhr wurde ein weißer VW Taigo von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 4000 Euro entstand. Der ...

