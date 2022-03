POL-IZ: 220329.6 Meldorf: Diebstahl eines Motorrollers-Zeugen gesucht

Büsum (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Büsum auf zwei Baustellen Container aufgebrochen und aus diesen diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Samstagmittag bis zum Montagmorgen begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle in der Johannesallee. Dort öffneten sie gewaltsam einen Container, bei weiteren ...

