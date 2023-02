Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen

Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht - Zeugen gesucht!

St. Ilgen (ots)

Am Mittwochmorgen um kurz vor 08 Uhr versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße einzubrechen, wurde hierbei jedoch von der 17-jährigen Bewohnerin in die Flucht geschlagen. Die junge Frau wurde durch laute Geräusche an der Terrassentür auf die Tat aufmerksam und konnte den Unbekannten dabei beobachten, wie dieser gerade im Begriff war, die Scheibe der Tür einzuschlagen. Als er die Anwohnerin erblickte, ergriff er umgehend die Flucht. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, trug einen auffällig schwarzen kurzen Vollbart, vermutlich türkischer oder arabischer Herkunft. Bekleidet war er mit einer schwarzen Basecap, hellblauen Jeans, weißen Turnschuhe und einer schwarzen dicken Steppjacke. Bereits kurz zuvor wurde der Polizei eine verdächtige Person in dem Garten eines Anwesens in der Bahnhofstraße in Leimen gemeldet. Ein Zusammenhang erscheint derzeit wahrscheinlich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizei Heidelberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell