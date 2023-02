Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher bauen Unfall auf Parkplatz der Polizei

Neuss (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.02.), gegen kurz vor 00:30 Uhr, war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta auf der Jülicher Landstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Er bog auf das Gelände der Neusser Polizeibehörde ab und fuhr auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi A4 auf. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

Das hatte die Besatzung eines nachfolgenden Streifenwagens beobachtet. Der Unfallfahrer hatte das Auto zwischenzeitlich über die Beifahrerseite verlassen und noch erfolglos versucht, sich vor den Polizeibeamten zu verstecken.

Ein Alkoholtestgerät zeigte zwar 0,0 Promille, dafür lieferte ein Drogentest Hinweise auf den vorangegangenen Konsum von Kokain. Dem 33 Jahre alten Mann wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen.

Auf der Rückbank des besagten Wagens saßen zudem ein 16 Jahre alter Jugendlicher sowie zwei 19 und 21 Jahre alte Heranwachsende. Eine Überprüfung der Fahrzeuginsassen ergab, dass sie in der jüngeren Vergangenheit teilweise wiederholt wegen Diebstählen und anderer Delikte aufgefallen waren.

Da sich im Fahrzeug außerdem eine größere Menge an Bohrmaschinen, Akkuschraubern und andere Werkzeuge befanden, die so der Verdacht der Beamten, aus Diebstählen oder Einbrüchen stammen konnten, wurde das Quartett vorläufig festgenommen.

Zwischenzeitlich hat das Kriminalkommissariat 14 die weiteren Ermittlungen übernommen und konnte die Werkzeuge mehreren Tatorten zuordnen. Unter anderem erlangten Diebe verschiedenen Maschinen aus einem aufgebrochenen Firmenwagen an der Kantstraße. Dessen Besitzer hatte am Freitagmorgen festgestellt, dass die Schiebetür seines Transporters gewaltsam geöffnet worden war und Bohrhämmer sowie Akkuschrauber aus dem Laderaum fehlten.

Nach der Prüfung von Haftgründen wurden die Festgenommenen noch am Freitag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu den Taten dauern weiterhin an.

