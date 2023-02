Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme bei Schwerpunktkontrollen im Bereich Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Neuss führten am Freitagnachmittag (10.02.) im Bereich der Innenstadt Schwerpunktkontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung durch.

Insgesamt wurden 24 Personen kontrolliert.

Gegen 21:20 Uhr fiel den Beamten dann eine Person auf, die den Beamten aus vorangegangenen Einsätzen und Kontrollen als möglicher Dealer bekannt war und gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Als der 26-jährige Mann die Ordnungshüter entdeckte, flüchtete er in einen Kiosk an der Kapitelstraße und versteckte offensichtlich etwas in einem Regal.

Da es sich bei dem Mann um den per Untersuchungshaftbefehl gesuchten handelte, wurde er festgenommen.

Bei der Nachschau im Regal konnten die Beamten eine Plastiktüte mit vermutlich Cannabis und mehreren Konsumeinheiten vermutlichen Kokains auffinden.

Die Drogen wurden sichergestellt und der 26-jährige wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo zunächst weitere polizeiliche Maßnahmen auf ihn warteten.

Anschließend wurde er einem Gericht zur Durchsetzung des Untersuchungshaftbefehls überstellt.

Die Polizei wird auch weiterhin in regelmäßigen Abständen Schwerpunktkontrollen im Bereich der Neusser Innenstadt durchführen, für noch mehr Sicherheit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell