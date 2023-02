Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher in Neuss und Grevenbroich

Neuss; Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (09.02.), gegen 11:35 Uhr, kamen Bewohner eines Hauses an der Macherscheider Straße in Neuss gerade von einem Einkauf zurück, als sie auf einen ungebetenen Gast trafen. Dieser hatte sich nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster Zutritt verschafft, um sich im Inneren des Hauses in Ruhe umzusehen. Dabei wurde er jedoch von den rechtmäßigen Bewohnern überrascht; er flüchtete sogleich in Richtung eines Feldweges. Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 180 Zentimeter groß und zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Er soll von stämmiger Statur und mit einer roten "knalligen" Ski-Jacke bekleidet gewesen sein. Dabei trug er eine gelbe Umhängetasche. Eine sofort eingeleitete Absuche der Umgebung verlief bislang jedoch ohne Ergebnis.

Eine ähnliche Erfahrung mussten Bewohner eines Hauses an der Lilienstraße machen. Sie stellten bei ihrer Rückkehr gegen 21:15 Uhr brennendes Licht fest. Es stellte sich heraus, dass kurz zuvor jemand über die Terrassentür ins Haus eingedrungen war und die Räumlichkeiten durchwühlt hatte. Augenscheinlich wurden der oder die Täter von den Rückkehrern überrascht und flüchteten über das Obergeschoss. Eine Absuche verlief jedoch auch hier ohne Erfolg. Zur Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen hatten gegen 21 Uhr zwei Unbekannte auf der Straße bemerkt. Diese sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Beide sollen von kräftiger Statur gewesen sein, wirkten "südländisch" und hatten einen Bart. Ob sie mit dem Wohnungseinbruch in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In Grevenbroich gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr über eine Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Luise-Schröder-Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor, Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Experten des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell