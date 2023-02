Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Parkendes Auto gerät in Vollbrand - Kripo ermittelt zur Brandursache

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jüchen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Donnerstagabend (09.02.), gegen 21:15 Uhr, an der Silostraße ein roter Toyota Aygo in Vollbrand. Das Auto wurde durch Kräfte der Feuerwehr Jüchen gelöscht.

Durch die Flammen und die bei dem Feuer entstehende Hitze wurden auch ein danebenstehender Mercedes Kombi und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Zur Gesamtschadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen.

Ob es sich um einen technischen Defekt oder um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist bislang ungeklärt. Die Experten der Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde dazu sichergestellt.

Zeugen, die vor dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell