POL-NE: Taschendiebe lauern überall

Neuss (ots)

Eine 57-jährige Neusserin suchte am Mittwoch (08.02.) gegen 15:00 Uhr eine Polizeiwache auf und brachte einen Geldbörsendiebstahl zur Anzeige. Offensichtlich wurde ihr beim Einsteigen in einen Bus die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Sie stieg an der Haltestelle Niedertor in die Linie 844 und wurde dabei von einem jungen Mann angerempelt, der jedoch nicht mit in den Bus einstieg. Als die Neusserin, mit einem unguten Gefühl im Bus sitzend, in ihrem Rucksack nachguckte, bemerkte sie, dass die Geldbörse entwendet wurde. Eine Beschreibung des Mannes ist nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Taschendieb geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind - sei es etwa in Geschäften, auf dem Markt oder im ÖPNV. Und: Sie sind immer aktiv. Der beste Schutz ist Vorbeugung. Lassen Sie Ihre Taschen niemals aus den Augen, tragen Sie sie stets verschlossen und nach Möglichkeit eng am Körper. Wahren Sie Distanz zu Fremden, seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen plötzlich jemand sehr nahe kommt.

Taschendiebe sind geschickt! Sollten Sie doch einmal Opfer eines Taschendiebstahls werden, informieren Sie unverzüglich die Polizei und lassen Sie Ihre Bankkarten sperren. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie auch im Internet: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

