Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Zetel

Zetel (ots)

In der Zeit vom 27.01.2023 bis zum 31.01.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Neuenburger Straße in Zetel. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten in das Haus. Aus diesem wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenssumme kann nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter machen können, um Kontaktaufnahme unter 04451/923-0.

Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gibt Tipps, wie Sie Ihr Eigentum schützen können: "Machen Sie es den Einbrechern schwer"! Einbrecher lassen sich oftmals schon von gut gesicherten Fenstern und Türen und einer guten Beleuchtung von Haus und Hof abschrecken. Denn sie suchen die "günstige Gelegenheit", um schnelle Beute zu machen. Sie wollen schnell ins Haus, schnell etwas finden und auch schnell wieder weg kommen. Vor allem aber wollen sie nicht erwischt werden. Und genau hier liegt die Chance für Hausbesitzer: Mehr als ein Drittel aller Einbruchsversuche scheitern nämlich, weil Wohnungen oder Häuser gesichert sind. Schließlich sind meistens nicht Profis mit schwerem Gerät am Werk. Vielmehr handelt es sich oftmals um Gelegenheitstäter, die mit Schraubendrehern schlecht gesicherte Türen oder Fenster aufhebeln. Um diesen Täter von vornherein erfolgreich ins Handwerk zu pfuschen, müssen keineswegs immer gleich teure technische Sicherungen - wie etwa eine Alarmanlage - zum Einsatz kommen. Gute Dienste leisten auch schon preiswerte mechanische Sperren, um Tätern einen Riegel vorzuschieben.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch dann, wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurz verlassen. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Lassen Sie bei Neu- und Umbauten geprüfte einbruchhemmende Fenster bzw. Fenstertüren einbauen. Sie müssen dann nicht nachrüsten. - Sichern Sie Fenster und Fenstertüren mit absperrbaren Zusatzsicherungen (Aufbruchsperren). Vernachlässigen Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken nicht, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen. - Bauen Sie in die Tür z.B. ein einbruchhemmendes Schloss mit besonders geschütztem Profilzylinder ein und schützen Sie beide durch einen Schutzbeschlag mit zusätzlicher Zylinderabdeckung oder verankern Sie im Mauerwerk verlängerte Schließbleche. Sie können das Aufhebeln der Tür wesentlich erschweren.

"Oftmals können schon kleine Änderungen an einer Tür oder Fenster Einbrüche verhindern. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang aber auch der aufmerksame Nachbar", betont Ole Peuckert. "Nachbarn sind der beste Schutz vor einem Einbruch! Haben Sie keine Scheu, fremde Personen auf dem Nachbargrundstück anzusprechen oder sich Kennzeichen von unbekannten Fahrzeugen zu notieren." so Peuckert weiter. Über die Notrufnummer 110 der Polizei sind "Rund-um-die-Uhr" die richtigen Ansprechpartner zu erreichen! Im Zweifel gilt: Lieber einmal zu oft anrufen, als einmal zu wenig. Einbrecher kommen übrigens nicht nur nachts, wie viele Menschen denken. Vielmehr passiert ein großer Anteil aller Einbrüche tagsüber, üblicherweise wenn niemand zu Hause ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell