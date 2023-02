Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagmorgen (07.02.), gegen 7:30 Uhr, fiel Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein grüner VW Passat ins Auge, der den Kreuzungsbereich Am Rittergut/Düsseldorfer Straße passierte und dessen Fahrer offenbar dabei das für ihn geltende Rot außer Acht ließ. Die Beamten hielten den Wagen daraufhin an. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 18 und 19 Jahren waren nach eigenen Angaben auf dem Weg in eine Schule. Das Fahrzeug habe der 18-jährige Grevenbroicher am Vortag von einem Bekannten erhalten, so die Aussage. Er hatte zwar keine Fahrerlaubnis dabei, da er keine besitzt, dafür aber eine Zulassungsbescheinigung. Diese gehörte allerdings nicht zu dem VW. Die am Wagen angebrachten Kennzeichen stellten sich als entwendet heraus. Da die Eigentumsverhältnisse des VW zunächst unklar waren, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Den 18-jährigen Grevenbroicher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung.

