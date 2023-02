Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verständigen Sie die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen

Neuss / Kaarst (ots)

Am Dienstag (07.02.) kam es in Neuss an der Hochstadenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich, zwischen circa 16:00 und 19:00 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu dem Haus und durchwühlten dieses. Bei dem Einbruch wurde auch der Gartenzaun beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

In Kaarst kam es am Dienstag, zwischen circa 17:40 und 22:35 Uhr, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus am Steinweg. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen stiegen über die Terrassentür in das Haus ein und durchwühlten diverse Zimmer. Nach ersten Ermittlungen entwendeten sie Bargeld, Wertgegenstände sowie Schmuck.

In Neuss kam es zudem am Dienstag zu einem Einbruchsversuch an der Straße "Im Püllenkamp". Zwischen circa 13:50 und 17:20 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie machten sich an einem Fenster sowie einer Terrassentür zu Schaffen. Ihr Vorhaben blieb glücklicherweise ohne Erfolg.

Eine Zeugin macht vor dem Einbruchsversuch eine ungewöhnliche Beobachtung. Sie wurde zuvor von einer unbekannten Frau in einem Vorgarten angesprochen. Die Frau wollte der Zeugin etwas verkaufen. Nachdem das Verkaufsangebot abgelehnt wurde, wollte die Unbekannte mit in das Haus der Zeugin gehen. Auch diese Anfrage wurde verneint und der Vorgarten von der Zeugin verlassen.

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Sie sei etwa 60 Jahre alt und circa 165 Zentimeter groß. Sie trug einen schwarzen Anorak und ihr Haar sei kurz, glatt und dunkel.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Einbrecher spionieren oft im Vorfeld ihr Einbruchsziel aus. Seien Sie deshalb wachsam und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen Ihre Polizei. Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Erfassen Sie die wichtigsten Daten in einem Wertsachenverzeichnis und fertigen Sie Farbfotos an. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf. Beratung unter Telefon 02131 300-0

