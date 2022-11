Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Rückwärts gefahren: Frau nach Unfall schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Huzenbach ist eine 52-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-Jähriger, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Ford die Straße "Liebberg". In derselben Straße hatte kurz zuvor eine 52-Jährige ihren Subaru parkend abgestellt. In der weiteren Folge ließ der Ford-Fahrer offenbar seine Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren außer Acht und übersah sowohl den auf der Straße geparkten Subaru als auch die 52-Jährige Fahrerin, welche nunmehr als Fußgängerin bei ihrem Fahrzeug stand. Es kam zur Kollision, wobei der Ford die 52-Jährige kurzzeitig zwischen den beiden Pkw einklemmte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa jeweils 3.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestellen

