Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - In Wohnhaus eingestiegen und Wertsachen sowie Bargeld entwendet

Wurmberg (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20:50 Uhr ist ein bislang Unbekannter in ein Anwesen in Wurmberg eingestiegen.

Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter über eine Balkontür in das Haus in der Klosterwaldstraße und durchwühlten dort Schränke. Neben Bargeld wurden zwei Uhren entwendet. Der Diebstahlschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert.

Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich oder dem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell