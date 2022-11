POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Ersingen (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer vergangenen Freitag, 28.10.2022, zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr in der Lange Straße in Ersingen verursacht. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen. Im Anschluss wurde ein Zettel mit offenbar falscher ...

mehr