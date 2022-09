Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Kradfahrer bei Unfall verletzt

Wiehe (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, von der Leopold-von-Ranke-Straße nach links in Richtung Lossa abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 56-jährigen Mopedfahrer zusammen. Beide Zweiradfahrer wurden leicht verletzt, der Mopedfahrer kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell