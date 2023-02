POL-NE: Mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet

Grevenbroich (ots) - In der Zeit von Donnerstag (02.02.), etwa 19 Uhr, bis Freitag (03.02.), etwa 6:45 Uhr, verschafften Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Praxis an der Roseller Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Tatverdächtige mit Hilfe eines Gullydeckels die Hauseingangstür der Praxis eingeschlagen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie ...

