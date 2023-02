Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: In Praxis eingebrochen und PKW entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (02.02.), etwa 19 Uhr, bis Freitag (03.02.), etwa 6:45 Uhr, verschafften Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Praxis an der Roseller Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Tatverdächtige mit Hilfe eines Gullydeckels die Hauseingangstür der Praxis eingeschlagen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem neben Bargeld auch zwei Fahrzeugschlüssel - und mit diesen dann auch die beiden dazugehörigen PKW. Hierbei handelt es sich um einen weißen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MP 1213 sowie einen weißen Seat Mii mit dem Kennzeichen NE-MP 1046. An beiden Fahrzeugen ist die Werbeaufschrift der Praxis in grüner Farbe zu sehen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib der entwendeten PKW geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell