POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Jüchen / Korschenbroich / Meerbusch / Dormagen / Kaarst (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Buschgasse in Jüchen stellten am Freitag (03.02.) gegen 06:00 Uhr mit Erstaunen fest, dass die Hauseingangstür offen stand. Sie hatten nachts Geräusche aus dem Hausinneren wahrgenommen, sich dabei nichts weiter gedacht. Beim genaueren Nachsehen bemerkten sie dann, dass ihr Fahrzeug, ein blauer Audi A6 Avant mit dem Kennzeichen NE-RH929, entwendet wurde. Wie die Diebe in das Haus gelangten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Eine 54-jährige Einfamilienhausbewohnerin verließ am Freitag (03.02.) gegen 06:45 Uhr ihr Haus an der Straße Raderbroich in Korschenbroich. Gegen 17:00 Uhr kehrte sie zurück und wunderte sich, dass einige Küchenschränke offen standen und die Terrassentür geöffnet war. Beim genaueren Nachsehen war ihr klar warum. Offensichtlich hatten Unbekannte zunächst das Gartentor und dann die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Sie durchwühlten dann unter anderem die Kleiderschränke im Schlafzimmer. Ob die Einbrecher Beute machten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Wildpfad in Meerbusch wurde in der Zeit von Freitag (03.02.), 13:30 Uhr, bis Samstag (04.02.), 04:00 Uhr, offensichtlich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Als die 41-jährige Bewohnerin nach Hause kam, bemerkte sie, dass sämtliche Schränke und Schaubladen geöffnet waren und die Wohnung durchwühlt wurde. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld.

Eine ältere Dame und Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Adolf-Kolping-Straße in Dormagen hatte am Samstag (04.02.) gegen 18:00 Uhr ihre Rollläden bereits herunter gelassen. Während sie sich in ihrem Wohnzimmer aufhielt, hörte sie Geräusche an eben diesen Rollläden. Da sie von einem Einbruchsversuch ausging, klopfte sie von Innen an die Terrassentür und informierte sofort die Polizei. Diese fahndete nach möglichen Einbrechern, konnte aber keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Auf der Terrasse der lebensälteren Dame stellten die Beamten dann fest, dass das Elektrokabel einer Lampe beschädigt wurde und offensichtlich versucht wurde einzubrechen.

Ein 35-jähriger Kaarster stellte am Sonntag (05.02.) gegen 19:00 Uhr fest, dass der Schließzylinder der Hauseingangstür seines Einfamilienhauses an der Straße "An der Kapelle" in Kaarst beschädigt wurde und offensichtlich fehlte. Erst durch die hinzugerufene Polizei und einen Schlüsseldienst konnte die Tür geöffnet werden. Zunächst konnte das Opfer keine Veränderungen in seinem Haus, welches er gegen 15:30 Uhr verlassen hatte, feststellen. Als er dann jedoch das Schlafzimmer aufsuchte, bemerkte er, dass dieses offenbar durchwühlt und Bargeld, Schmuck und Uhren nach ersten Erkenntnissen entwendet wurden.

Gegen 03:15 Uhr kam ein 40-jähriger Meerbuscher am Montag (06.02.) zurück zu seinem Haus an dem Windmühlenweg in Meerbusch. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, bemerkte er eine dunkel gekleidete männliche Person in seinem Haus. Diese flüchtete durch den Wintergarten aus dem Haus. Das Opfer verständigte die Polizei, welche nach der flüchtigen Person auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes und Hubschraubers fahndete. Offensichtlich hatte der Unbekannte einen Fensterrahmen zum Wintergarten aufgebohrt, dieses geöffnet und sich so Zugang zum Haus verschafft. Anschließend durchwühlte er mehrere Räume im Untergeschoss und entwendete nach ersten Erkenntnisse Schmuck und Tablets.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es offenbar an einem Mehrfamilienhaus am Kirchweg. In der Zeit von Donnerstag (02.02.) 18:00 Uhr bis Freitag (03.02.) 11:00 Uhr versuchten Unbekannten nach ersten Erkenntnissen eine Hauseingangstür aufzuhebeln.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesen Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 3000.

