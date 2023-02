Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Korschenbroich, Meerbusch, Dormagen, Rommerskirchen (ots)

Am Montag (06.02.) trieben erneut mutmaßliche Wohnungseinbrecher im Rhein-Kreis Neuss ihr Unwesen.

In Korschenbroich geriet ein Haus an der Blankstraße ins Visier von unbekannten Tatverdächtigen. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr hebelten diese eine Eingangstür auf und durchsuchten die Innenräume nach möglicher Beute. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

In Meerbusch gelangten mutmaßliche Wohnungseinbrecher in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr in eine Wohnung an der Hegelstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

In Dormagen reichte Unbekannten ein Zeitfenster zwischen 19:15 Uhr und 20:30 Uhr, um über die Terrassentür in ein Haus an der Bahnstraße zu gelangen und die Räume zu durchwühlen. Der oder die Tatverdächtigen entkamen unerkannt mit ihrer Beute, darunter Bargeld und Schmuck.

In Rommerskirchen gelangten Unbekannte ebenfalls über eine Terrassentür in ein Haus am Monschauer Weg. Zwischen 13:30 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sie sich Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden,

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell