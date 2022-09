Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Moped ausgebrannt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern Abend, 26.09.2022, gegen 20:00 Uhr, brannte ein Kleinkraftrad im Stadtfeld aus. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Die Brandstelle befindet sich neben einem Fußball- und Basketballplatz in der Straße Stadtfeld und schließt sich an einen Garagenhof an, der am Rande des dortigen Wohngebiets liegt.

Von dem Moped der Marke Generic blieb nur noch ein ausgebranntes Gerippe über.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erscheint es wahrscheinlich, dass das Zweirad in Brand gesetzt wurde.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

