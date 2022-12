POL-NE: Bilanz der Polizei nach Weihnachten

Neuss (ots) - Ein 93-jähriger Mann wurde am Donnerstag (22.12.), gegen circa 12:00 Uhr, von seinem vermeintlichen Sohn kontaktiert, welcher ihm berichtete, dass er in einen tödlichen Unfall verwickelt war und er der Verursacher sei. Das Telefonat sei daraufhin abgebrochen und der Grevenbroicher erhielt einen weiteren Anruf. Die unbekannte Stimme gab sich als vermeintliche Staatsanwältin aus und gab an, dass der Sohn gegen eine Kaution aus dem Gewahrsam entlassen werden ...

mehr