POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio in der Hauptstraße (21./22.04.2023)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 08:45 Uhr, versucht in ein Kosmetikstudio in der Hauptstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte die Eingangstür des Studios "Julia Nails" aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Kosmetikstudios beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

