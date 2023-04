Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Graffitischmierereien an der Unterführung "Im Hölderstöckle" - Zeugen gesucht (21.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Wie die Polizei erst am Freitag erfahren hat, haben Unbekannte in der Unterführung "Im Hölderstöckle" die Wände durch Farbschmierereien beschmutzt. Die Täter sprayten in einem nicht bekannten Zeitraum mit schwarzer und gelber Farbe die Schriftzüge "ACAB", "Nigger", "187", "PornHub" "Omen smoke heaven smoke is Bad for lungs", zwei "Hakenkreuze" sowie die Namen "Oguz", "Justin", "Kerem" und "Daniel" auf die Wände. Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

