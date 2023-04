Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich (22.04.2023)

Dornhan (ots)

Am Samstag, gegen 12.15 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 410 leicht verletzt. Ein 61-jähriger Fahrer einer BMW F 700 GS war auf der L 410 von Bettenhausen herkommend in Richtung Dornhan unterwegs und überholte einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Nach dem Überholvorgang kam der Mann in einer folgenden Rechtskurve nach links von der Straße ab, stürzte mit seinem Motorrad das dort befindliche Gefälle hinunter und kollidierte noch mit einem Baum. Glücklicherweise verletzte sich der Zweiradfahrer nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um die verunfallte BMW. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

