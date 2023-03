Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Aalen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Ford-Fahrer die L1060 zwischen Sulzdorf und Vellberg. Hierbei fiel sein Pkw aufgrund technischer Probleme aus, weshalb der 54-Jährige diesen am Straßenrand stoppte. Ein 51-jähriger Nissan-Fahrer erkannte das Pannenfahrzeug nicht, da dieses nicht abgesichert war und fuhr auf den Ford auf. Dabei wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

