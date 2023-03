Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Giftköder ausgelegt - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Verkehrsunfälle - Radfahrerin beleidigt Polizisten

Aalen (ots)

Schorndorf-Schlichten: Giftköder ausgelegt - Zeugen gesucht

Eine Hundeführerin ging am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Hund in der Verlängerung der Grabäckerstraße "Gassi". Hierbei schnappte der Hund auf einem Gartengrundstück am Wegesrand ein Stück Bierwurst auf. Da sich schnell der Verdacht ergab, dass es sich um einen Giftköder handeln könnte, begab sich die Frau zum Tierarzt, wo der Hund zum Erbrechen gebracht wurde. Der Hund zeigte danach Vergiftungserscheinungen, am erbrochenen Stück Bierwurst ergaben sich ebenfalls Hinweise darauf, dass es sich um einen Giftköder handelt. Die Polizei in Schorndorf sucht daher dringend Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Plüderhausen: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Haftbefehl wurde erlassen

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger drang am Montagabend gegen 21 Uhr gewaltsam in einer Gemeinschaftsunterkunft widerrechtlich in ein Zimmer ein. Dort nahm er zwei fremde Elektroroller an sich und wollte damit die Wohnung verlassen. Der Tatverdächtige wurde jedoch bei der Tatausführung ertappt und von den Eigentümern der Fahrzeuge festgehalten. Hierbei kam es zwischen den Parteien zum Gerangel, wobei ein 40-jähriger Eigentümer leicht verletztet wurde. Zeugen des Vorfalls alarmierten im Laufe der Auseinandersetzung die Polizei, die in der Folge den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 24-Jährige am Dienstag (28.03.2023) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ nach Prüfung der Gesamtumstände unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls einen Haftbefehl gegen den syrischen Tatverdächtigen, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige, der bei der Auseinandersetzung mit seinen Kontrahenten sich leicht verletzt hatte, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Weinstadt: 25.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Transit befuhr am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Weinstadt bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 24-jährige Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es am Mittwochmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Remshalden: Aufgefahren

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 7:30 Uhr auf der B29 kurz nach der Auffahrt Remshalden-Ost. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlang und fuhr auf die vor ihm fahrende 55 Jahre alte BMW-Fahrerin auf. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winnenden: Radfahrerin beleidigt Polizisten

Eine 36-jährige Radfahrerin wurde von zwei Beamten des Polizeireviers Winnenden am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr an der Kreuzung Ringstraße / Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Fahrrad bei "Rot" über eine Ampel fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich die 36-Jährige völlig uneinsichtig und beleidigte die Polizisten. Sie muss nun sowohl mit einem Bußgeld, als auch mit einer Strafanzeige rechnen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in der Werderstraße einen geparkten Ford Focus und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:20 Uhr und Mittwoch, 6:35 Uhr wurde ein im Schlesierweg geparkter Ford Transit von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Am Kastenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

