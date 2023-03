Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Brand in Kellerraum

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag 15 Uhr und Dienstagabend 18 Uhr einen in der Lerchenstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Rosengarten: Brand in Kellerraum

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr kam es im Adam-Lauterbach-Weg zu einem Feuer im Kellerraum eines Wohngebäudes. Ein 49-jähriger Mann wurde dabei verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen explodierte ein Akku im Kellerraum. Dies führte in der Folge zum Ausbruch des Brandes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die polizeilichen Brandermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell