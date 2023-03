Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Diebstahlsdelikte - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen zu Unfall gesucht

Am 16.März 2023 ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Karl-Kirsch-Straße ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines gelben Pkw fuhr von einem Grundstück auf die Durchgangsstraße ein, wobei sie die Vorfahrt missachtete und mit einer Renault-Fahrerin zusammenstieß. An deren Pkw entstand ca.7000 Euro Sachschaden. Ohne polizeiliche Unfallaufnahme trennten sich nach dem Vorfall die beiden Unfallbeteiligten, ohne die erforderlichen Personen- bzw. Fahrzeugdaten auszutauschen. Weil die unbekannte Unfallverursacherin sich bislang auch nicht wie vereinbart bei der Renault-Fahrerin meldete, sollten sich Zeugen des Unfalls mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Weinstadt-Beutelsbach: Pedelec aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Oberlinstraße auf und entwendeten aus diesem ein lila-schwarzes Pedelec vom Hersteller Bulls im Wert von über 3000 Euro. Zudem wurden zwei Ladegeräte und eine elektrische Fahrradpumpe gestohlen. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des Fahrrades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schwaikheim: Starkstromkabel gestohlen

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 8 Uhr in einen Rohbau in der Sophie-Scholl-Straße und entwendeten Starkstromkabel im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Welzheim: Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagnachmittag wurde eine Hauswand in der Burgstraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Hierbei wurden u.a. polizeifeindliche Sprüche angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Fellbach: Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine 24-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:15 Uhr die Mozartstraße und kam hierbei zu weit nach links und kollidierte mit einem geparkten VW. Dabei zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ein Alkoholtest bei der 24-Jährigen ergab einen Wert von über 0,7 Promille, weshalb sie eine Blutprobe abgeben musste.

Fellbach: Altkleidercontainer aufgebrochen

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Thomas-Mann-Straße ein Altkleidercontainer aufgebrochen. Ob aus diesem etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Rund 35.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen kurz vor 7:30 Uhr auf der L 1198. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer verließ die B14 an der Abfahrt Fellbach-Süd und wollte auf die L 1198 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 52 Jahre alten Mazda-Fahrerin, die die Landesstraße in Richtung Rommelshausen entlangfuhr. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

